Евросоюз призвал Россию отказаться от признания ЛДНР

Брюссель, 21 февраля. Евросоюз требует, чтобы Россия не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат предложил Совету ЕС ввести санкции против Москвы, если она согласится признать республики Донбасса. Также Боррель заявил, что в этом случае вопрос о проведении саммита России, Франции и США даже не будет обсуждаться.

Главы ЛНР и ДНР 21 февраля обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость их территорий. Глава государства в этот же день провел внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждался этот вопрос. Сейчас президент готовится выступить перед россиянами и сообщить о своем решении.