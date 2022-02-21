Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 22:36
22:35
Политика
Путин напомнил о прямой угрозе для России при вступлении Украины в НАТО
22:29
Политика
Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия
22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
22:24
Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
22:24
Политика
Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России
22:18
Политика
Путин объяснил причины бедности граждан на Украине
22:17
Весь мир
Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом
22:16
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
22:14
Политика
Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС
22:14
Политика
Советник главы ДНР Кимаковский: госслужащие Донбасса встали под ружье, несмотря на угрозу жизни
Все новости

Евросоюз призвал Россию отказаться от признания ЛДНР

Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от признания ЛДНР
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 21 февраля. Евросоюз требует, чтобы Россия не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат предложил Совету ЕС ввести санкции против Москвы, если она согласится признать республики Донбасса. Также Боррель заявил, что в этом случае вопрос о проведении саммита России, Франции и США даже не будет обсуждаться.

Главы ЛНР и ДНР 21 февраля обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость их территорий. Глава государства в этот же день провел внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждался этот вопрос. Сейчас президент готовится выступить перед россиянами и сообщить о своем решении.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз призвал Россию отказаться от признания ЛДНР
путин донбасс боррель
Комментировать