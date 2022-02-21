Виталий Милонов поддержал решение Совбеза о возможной независимости Донбасса

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в комментарии ФАН поддержал решение президента РФ Владимира Путина по возможному признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня, 21 февраля глава государства на совещании с Совбезом представил на обсуждение признание независимого статуса ДНР и ЛНР. Многие ждали этого момента долгие годы.

«Сегодня решение Совбеза было для нас давно-давно желаемым. Ожидаемым? – наверное. Желанным – 100%. Владимир Владимирович, мы ваши солдаты, мы готовы за то, чтобы наша страна была единой. За то, чтобы русские люди, которые оказались по вине не нас, а по вине предателей из-за границы, которые оказались брошены наконец-то почувствовали себя дома. Мы с вами», — заявил Милонов.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Ранее член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров высказался о ситуации в ДНР и ЛНР. А политолог Александр Перенджиев перечислил положительные моменты для России в случае, если суверенитет ЛНР и ДНР будет принят.