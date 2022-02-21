Путин проинформировал Макрона и Шольца о планах признать независимость ЛДНР

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Путин в ходе разговора заявил собеседникам, что планирует утвердить указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Подписать документ глава государства намерен в ближайшее время.

Еще одной темой для разговора стало прошедшее заседание Совбеза России. Путин проинформировал Макрона и Шольца о результатах мероприятия. Президенты Франции и Германии обозначили готовность продолжать контакты.

Вечером 21 февраля Путин выступит с видеообращением к российским гражданам. Поводом для этого станет текущая обстановка на территории Донбасса.