Экс-депутат Шерин о признании независимости ЛДНР: граждане получили гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин объявил решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народный Республик. Соответствующее заявление глава страны сделал в ходе специального обращения к россиянам.

Ранее вопрос признания двух государств Донбасса был поднят во время заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором все его члены высказались о необходимости данного шага для спасения граждан нашей страны, проживающих в ЛДНР, от геноцида со стороны украинских военных.

Согласно данным, представленным Министерством обороны РФ, ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе очень тревожная. Украинские власти стянули в район порядка 60 тысяч солдат. В связи с этим участники заседания Совбеза отметили, что только признание независимости ЛДНР сможет предотвратить катастрофу.

Экс-депутат Государственной думы РФ, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин заявил, что все россияне сегодня должны поддержать президента Владимира Путина, ведь большинство из нас полностью солидарны с решением.

«Еще в бытность депутата Госдумы ушедшего созыва, я еще в декабре 2020 года озвучивал необходимость признания Донецкой и Луганской Народный Республик, а также заключение с ними договоров о сотрудничества, — отметил он

По его словам, Запад нам будет что-то опять запрещать, обвинять во всех грехах и объявлять о новых санкциях.

«Все будет, как и сейчас, вот только ЛДНР будут независимыми республиками с гарантиями безопасности их граждан», — подчеркнул Шерин.

В заключение экс-депутат напомнил, что на территории Донбасса более 1,2 миллиона человек подали заявку на российское гражданство, а 800 тысяч уже являются гражданами нашей страны. Поэтому мы обязаны их защищать.