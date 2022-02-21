Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России

Экстренное заседание Совета безопасности длилось чуть более полутора часов и впервые было полностью открытым. Об этом в интервью ФАН рассказал российский сенатор Сергей Цеков.

В начале заседания Совбеза президент России Владимир Путин подчеркнул, что специально ни с кем из чиновников заранее не говорил, не интересовался их мнением, чтобы участники заседания озвучили его без всякой предварительной подготовки. Сначала глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и замглавы Администрации президента Дмитрий Козак выразили мнение, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и только обещает приступить к их реализации.

Далее выступили другие члены Совбеза России. Так, например, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, согласившись и с Лавровым, и с Козаком, заявил, что Украине не нужны территории Донбасса, поэтому нужно признать независимость ДНР и ЛНР.

Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал Федеральному агентству новостей решение Совета безопасности о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики, отметил тот факт, что экстренное заседание Совета безопасности впервые было полностью открытым. По его словам, такого никогда не было ни в одной стране мира.

«Хочу ответить, что открытое заседание Совета безопасности — уникальное явление не только в нашей стране, но, я думаю, но и в других странах, где существует подобная структура. Состоялся открытый разговор, я думаю, что те, которые его услышали, поняли все суть происходящего и логику в действиях России. Уже восемь лет прошло с того момента, как образовались Донецкая и Луганская народные республики. Семь лет уже Минским соглашениям. Уже 100 раз за это время их можно было выполнить, но Украина так ничего и не сделала. Киев все это время просто издевался над гражданами ДНР и ЛНР», — заявил сенатор в интервью ФАН.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Также Цеков заявил о том, что игнорирование России может обернуться тяжелыми последствиями для США и Евросоюза.

«Сегодня республики Донбасса находятся в сложнейшем положении. Кроме всего прочего, уже всем понятно, что Украина — орудие в руках США. На данном этапе, признание ДНР и ЛНР — совершенно правильно и справедливо по отношению к жителям Донбасса. Кроме того, это совершено правильно с точки зрения обеспечения безопасности России. Я надеюсь, что в США и в Европе все же услышат наши призывы по взаимной безопасности в ЕС. Не услышат, я думаю, что они увидят еще и не такие решения со стороны России», — резюмировал Сергей Цеков.

Весь Донбасс ждет решения России по признанию независимости республик Донбасса. Об этом рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.