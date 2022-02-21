Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 22:35
22:35
Политика
Путин напомнил о прямой угрозе для России при вступлении Украины в НАТО
22:29
Политика
Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия
22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
22:24
Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
22:24
Политика
Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России
22:18
Политика
Путин объяснил причины бедности граждан на Украине
22:17
Весь мир
Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом
22:16
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
22:14
Политика
Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС
22:14
Политика
Советник главы ДНР Кимаковский: госслужащие Донбасса встали под ружье, несмотря на угрозу жизни
Все новости

Эмир Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии

Общество
Эмир Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии
wikipedia.org  /  Medija centar Beograd / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 февраля. Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица ответил согласием на предложение Министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Обладатель множества наград крупнейших европейских кинофестивалей поблагодарил главу ведомства за оказанное доверие. Знаменитый кинематографист отметил, что воспринимает предложение Шойгу как большую честь.

«Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других», — цитирует слова сербского режиссера РБК.

Ранее стало известно, что власти Сербии наградили медалью «За заслуги» перед страной знаменитого американского актера Джонни Деппа. Звезда «Пиратов Карибского моря» снимался в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эмир Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии
шойгу кустурица театр российской армии
Комментировать