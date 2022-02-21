Эмир Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии

Москва, 21 февраля. Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица ответил согласием на предложение Министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Обладатель множества наград крупнейших европейских кинофестивалей поблагодарил главу ведомства за оказанное доверие. Знаменитый кинематографист отметил, что воспринимает предложение Шойгу как большую честь.

«Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других», — цитирует слова сербского режиссера РБК.

Ранее стало известно, что власти Сербии наградили медалью «За заслуги» перед страной знаменитого американского актера Джонни Деппа. Звезда «Пиратов Карибского моря» снимался в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта».