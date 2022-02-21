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На счетах лидера Иордании обнаружили миллионы долларов

Весь мир
На счетах лидера Иордании обнаружили миллионы долларов
wikipedia.org  /  European Parliament / CC BY 2.0

Амман, 21 февраля. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на информацию от анонимного осведомителя, сообщила о миллионах долларов, которые король Иордании Абдалла II хранит в швейцарском банке Credit Suisse. Помимо него, в число владельцев 18 тысяч счетов входят многие другие ближневосточные политики и военачальники, причастные к коррупции, наркоторговле, пыткам и другим серьезным преступлениям.

Издание заявило, что в его распоряжение попал крупный массив банковских данных, который подтверждает информацию о многочисленных тайных финансовых операциях власть имущих из Египта, Йемена, Иордании, Ирака и Алжира. Например, там значатся сыновья бывшего президента Египта Алаа и Гамаль Мубарак, которые основали целые бизнес-империи в своей стране и в 2015 году были приговорены к трем годам тюремного заключения за растрату и коррупцию.

Присутствие в указанной публикации информации о ныне здравствующем короле Иордании может обострить обстановку в стране, где в конце прошлого года начались протесты из-за финансового кризиса. Как сообщается, Абдалла II и его жена Рания после событий «арабской весны» открыли несколько счетов в зарубежных банках, на один из которых поступила сумма в районе 244 млн долларов. Эти сведения стали причиной критики в адрес королевской четы, которых обвинили в создании денежного «буфера» на случай своего свержения, а также в отрыве от жизни простых иорданцев.

На счетах лидера Иордании обнаружили миллионы долларов
Федеральное агентство новостей /

Адвокаты короля и королевы отвергли наличие каких-либо нарушений в этом плане и предоставили отчет об источнике доходов, которые якобы поступали в соответствии с действующим налоговым законодательством. Юристы подчеркнули, что владение оффшорным банковским счетом не является незаконным, равно как и накопление на нем средств.

Однако информация о королевских миллионах может изрядно попортить Абдалле II репутацию, которая и так пошатнулась в октябре прошлого года после публикации «Досье Пандоры». Монарха еще тогда обвинили в секретных оффшорных сделках, в результате которых он учредил не менее тридцати компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах и приобрел 14 элитных объектов недвижимости в США и Великобритании стоимостью более 106 млн долларов. Для населения Иордании, считающейся одной из беднейших стран региона, это стало шоком и привело к массовым акциям протеста.

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коррупция иордания абдалла ii
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