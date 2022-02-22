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Милонов: Украина заплатила Донбассом за поддержку со стороны Запада

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 04:08
Весь мир
Милонов: Украина заплатила Донбассом за поддержку со стороны Запада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Последнее обострение ситуации в Донбассе было вызвано только действиями Киева и его западных союзников, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он высказался об этом в интервью изданию «ПолитРоссия», комментируя признание Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны РФ.

«Я испытываю чувство ожидаемой и долгожданной радости. Я не сомневался в том, что это должно произойти», — сказал законодатель.

Глава РФ Владимир Путин принял важное для жителей Донбасса решение после заседания Совета безопасности страны, состоявшегося на фоне массовой эвакуации жителей региона. Они ищут убежища в России из-за беспрецедентного увеличения интенсивности обстрелов со стороны Украины.

По мнению Виталия Милонова, Киев намеренно пошел на конфронтацию, поскольку не мог более справляться с ситуацией в ДНР и ЛНР. Депутат отметил, что за все годы конфликта, начавшегося еще в 2014 году, украинское руководство так и не проявило способности к диалогу и выполнению каких бы то ни было мирных договоренностей.

«Поэтому, украинские власти очень хотели, сделали все возможное, чтобы ДНР и ЛНР окончательно отказались от попыток наладить диалог с Киевом. Они убедились, что Украине сейчас гораздо выгоднее стать обиженной жертвой, которую все должны пожалеть», — сказал Милонов.

По мнению политика, украинская сторона продемонстрировала, что данная цель для нее даже важнее территорий Донбасса, который теперь полностью утрачен. Однако теперь Киев сможет рассчитывать на усиление поддержки со стороны стран Запада.

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