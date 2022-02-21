Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия

Киев, 21 февраля. Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заговорил о возможном возвращении ядерного статуса Украины. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что в действительности речь идет скорее об экономическом шантаже, нежели о реальных планах Киева создавать атомное оружие.

Эксперт отмечает, что с технической точки зрения Украина действительно могла бы запустить ядерную программу, так как у нее для этого есть определенные наработки, оставшиеся со времен Советского Союза.

«Определенный задел, конечно, на Украине есть, и физики-ядерщики есть. У них все-таки 15 энергоблоков работают, и довольно много атомных электростанций. Кроме того, есть отработанное ядерное топливо, ядерные отходы, поэтому "грязную" бомбу сделать можно. Вопрос в том, насколько это будет полноценная атомная бомба. Плюс нужны средства доставки ядерного оружия», — заявил Юшков в интервью радио «Sputnik на русском».

Аналитик уверен, что заявление Зеленского было в первую очередь политическим и даже в каком-то смысле экономическим. Эксперт напомнил, что Украина в последние годы требует все больше кредитов от западных партнеров, но эти требования надо как-то обосновывать. Тем более, что возвращать деньги Киев, наоборот, не стремится.

«Это заявление было сделано, когда Зеленский откровенно требовал денег от Запада. И в этом торге, чтобы получить деньги и не возвращать их обратно, президент Украины так повышает ставки. Все последние годы Украины пытается продавать свой статус буфера между Россией и Европой, и именно поэтому Киев заинтересован в демонизации РФ. Украинские власти постоянно рассказывают европейцам историю о том, что они якобы сдерживают "агрессию РФ", защищая Евросоюз», — пояснил специалист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Юшков считает, что угрозами о возобновлении ядерной программы президент Украины решил мотивировать Запад активнее спонсировать Незалежную, особенно, в оборонной сфере. Как отмечает эксперт, разумеется, США и Евросоюз вряд ли хотят видеть атомное оружие у такой нестабильной страны, а потому вполне могут пойти навстречу Киеву.

«Зеленский и его команда решили вбросить новый тезис о том, что Киев обязан будет придумать ядерную бомбу и заново ее построить, если Запад не будет давать деньги якобы на оборону. Но если ЕС и США не хотят, чтобы у Незалежной было атомное оружие, им тоже придется выделить деньги. Поэтому, я думаю, что это определенный шантаж Европы. Потому что ни ЕС, ни США не хотят давать ядерную бомбу Украине — стране откровенно нестабильной, во многом непредсказуемой», — заявил аналитик.

В то же время, по словам эксперта, в реальности Украина вряд ли смогла бы запустить полноценное производство ядерного оружия, так как на это понадобятся значительные финансовые вложения, а денег у страны на эти цели сейчас просто нет.

«Ядерная программа по производству атомной бомбы — это недешевое удовольствие. На нее они тоже у европейцев в кредит деньги возьмут? Поэтому, мне кажется, это больше экономическая история, нежели военно-политическая», — говорит специалист в сфере энергетики Игорь Юшков.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич ранее раскрыл, какое «секретное оружие» Украины защитило страну от «вторжения» России.