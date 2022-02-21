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Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия

Политика
Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 февраля. Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заговорил о возможном возвращении ядерного статуса Украины. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что в действительности речь идет скорее об экономическом шантаже, нежели о реальных планах Киева создавать атомное оружие.

Эксперт отмечает, что с технической точки зрения Украина действительно могла бы запустить ядерную программу, так как у нее для этого есть определенные наработки, оставшиеся со времен Советского Союза.

«Определенный задел, конечно, на Украине есть, и физики-ядерщики есть. У них все-таки 15 энергоблоков работают, и довольно много атомных электростанций. Кроме того, есть отработанное ядерное топливо, ядерные отходы, поэтому "грязную" бомбу сделать можно. Вопрос в том, насколько это будет полноценная атомная бомба. Плюс нужны средства доставки ядерного оружия», — заявил Юшков в интервью радио «Sputnik на русском».

Аналитик уверен, что заявление Зеленского было в первую очередь политическим и даже в каком-то смысле экономическим. Эксперт напомнил, что Украина в последние годы требует все больше кредитов от западных партнеров, но эти требования надо как-то обосновывать. Тем более, что возвращать деньги Киев, наоборот, не стремится.

«Это заявление было сделано, когда Зеленский откровенно требовал денег от Запада. И в этом торге, чтобы получить деньги и не возвращать их обратно, президент Украины так повышает ставки. Все последние годы Украины пытается продавать свой статус буфера между Россией и Европой, и именно поэтому Киев заинтересован в демонизации РФ. Украинские власти постоянно рассказывают европейцам историю о том, что они якобы сдерживают "агрессию РФ", защищая Евросоюз», — пояснил специалист.

Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия
ФБА «Экономика сегодня» /

Юшков считает, что угрозами о возобновлении ядерной программы президент Украины решил мотивировать Запад активнее спонсировать Незалежную, особенно, в оборонной сфере. Как отмечает эксперт, разумеется, США и Евросоюз вряд ли хотят видеть атомное оружие у такой нестабильной страны, а потому вполне могут пойти навстречу Киеву.

«Зеленский и его команда решили вбросить новый тезис о том, что Киев обязан будет придумать ядерную бомбу и заново ее построить, если Запад не будет давать деньги якобы на оборону. Но если ЕС и США не хотят, чтобы у Незалежной было атомное оружие, им тоже придется выделить деньги. Поэтому, я думаю, что это определенный шантаж Европы. Потому что ни ЕС, ни США не хотят давать ядерную бомбу Украине — стране откровенно нестабильной, во многом непредсказуемой», — заявил аналитик.

В то же время, по словам эксперта, в реальности Украина вряд ли смогла бы запустить полноценное производство ядерного оружия, так как на это понадобятся значительные финансовые вложения, а денег у страны на эти цели сейчас просто нет.

«Ядерная программа по производству атомной бомбы — это недешевое удовольствие. На нее они тоже у европейцев в кредит деньги возьмут? Поэтому, мне кажется, это больше экономическая история, нежели военно-политическая», — говорит специалист в сфере энергетики Игорь Юшков.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич ранее раскрыл, какое «секретное оружие» Украины защитило страну от «вторжения» России.

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украина запад ядерное оружие
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