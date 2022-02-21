Инвестиционный стратег Суверов связал курс рубля с геополитической обстановкой

Москва, 21 февраля. Курс российской валюты в ближайшие недели будет определяться геополитической обстановкой. Шансы на рост есть только в том случае, если «вторжения России» на Украину не произойдет, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в интервью агентству «Прайм».

Однако он не ждет, что серьезное укрепление отечественной валюты произойдет весной — максимум ей удастся прибавить 2-2,5 рубля.

«Остается только надеяться на то, что геополитический дисконт весной должен уменьшиться», — отметил Северов.

Если же эскалация напряженности прекратится, рубль получит шанс на догоняющий рост вслед за нефтью и ставками.

Поскольку цены на нефть сейчас приближаются к 100 долларов за баррель, нацвалюта должна стоить в районе в районе 60–65 рублей за доллар, цитирует эксперта «ФедералПресс».

Биржевой курс рубля 21 февраля упал на фоне сообщения об обращении глав ЛДНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. После появления информации стоимость доллара повысилась до 79 рублей, а евро вырос до 89 рублей.