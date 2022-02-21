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Владимир Джаралла: Мы стоим на пороге перемен ― масштабных и грандиозных

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 21:45
Политика
Владимир Джаралла: Мы стоим на пороге перемен ― масштабных и грандиозных
фото из личного архива Владимира Джараллы  / 

Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал в комментарии ФАН, как может сложиться ситуация после возможного признания Россией независимости республик Донбасса. Сейчас, по его словам, решение еще не принято, но если президент его примет, это будет означать целый ряд существенных перемен мирового масштаба.

«В целом перед нами ― высшая политика. Такая, какой она должна быть, такая, как мы ее видим, по вопросу, который даже нельзя назвать актуальным, он уже сверхакутальный. И поэтому приятно было увидеть всех тех, кто руководит нашей страной, в рабочем режиме ― как они это обсуждают, их высказывания оценки того, что происходит здесь. И чрезвычайно важно, и в какой-то степени волнительно понимать, что все мы мыслим одинаково. И наши оценки понимания ситуации совпадают полностью», ― говорит политический эксперт.

В данный момент, поясняет Владимир Джаралла, мы пока не знаем, какое решение может быть принято, оно еще не озвучено. Если это произойдет, то будет означать целый ряд существенных перемен мирового масштаба.

«Во-первых это означает прекращение минского процесса. Следовательно, мирный способ решить гражданскую войну на Украине, к сожалению, властями страны был отвергнут и привел к результату, который имеем. 

Далее, насколько я понимаю, будет идти несколько процессов. Один из них ― переустройство этого государства, а с другой стороны ― по всему миру будут расходиться последствия произошедшего, прежде всего в экономике. Хотя речь идет о желании обрушить российскую экономику, но это будет означать не что иное, как завершение доминирования нынешней экономической системы в том виде, в котором мы ее видим, то есть сконцентрированной на Западе и находящейся под его влиянием. И последствия этого, конечно, в другой сфере прогнозов. Поэтому мы стоим на пороге перемен, масштабных, грандиозных и немного, конечно, же волнительно», ― говорит Владимир Джаралла.

При этом, как подчеркивает эксперт, сегодня на внеочередном заседании Совбеза России достаточно ясно было объявлено, что от Украины никто ничего не ждет. Другой стороной в вопросе объявлены США, а не Украина. По его словам, уже 23-24 февраля может состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Росси Сергей Лаврова. Кроме того, сейчас принимает энергичные  меры президент Франции Эмануэль Макрон. Итогом этим мер может стать ни много ни мало встреча на высшем уровне президентов США и России, которая может изменить очень многое, если не сказать все.

«Но, к сожалению, сейчас нынешняя ситуация напоминает ситуацию, при которой ни одна из сторон не может себе позволить отступить. Россия ― потому что на ее стороне справедливость и жизни людей, которые она берет под защиту, а Запад не может отступить, потому что считает для себя это ниже своего достоинства, слишком высокомерно относясь к окружающим», ― подытожил политический эксперт.

Ранее народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК.

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Все новости / Политика / Владимир Джаралла: Мы стоим на пороге перемен ― масштабных и грандиозных
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