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Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК
lug-info.com

Луганск, 21 февраля. Прогремевший взрыв в центре Луганска стал результатом покушения неизвестных злоумышленников на жизнь главы представительства ЛНР в СЦКК.

В понедельник вечером в центре Луганска прогремел взрыв. Местные источники сообщили, что взорвался автомобиль, находящийся рядом со зданием представительства ЛНР в Совместном центре по контролю за соблюдением режима прекращения огня (СЦКК). В Народной милиции полагают, что взрыв был организован украинскими военными с целью покушения на главу представительства. Мирные жители при инциденте не пострадали.

Накануне в Луганске прогремел еще один взрыв. Взрыв, предположительно, газопровода произошел в окрестностях города при обстреле со стороны позиций ВСУ.

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