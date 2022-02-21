Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК

Луганск, 21 февраля. Прогремевший взрыв в центре Луганска стал результатом покушения неизвестных злоумышленников на жизнь главы представительства ЛНР в СЦКК.

В понедельник вечером в центре Луганска прогремел взрыв. Местные источники сообщили, что взорвался автомобиль, находящийся рядом со зданием представительства ЛНР в Совместном центре по контролю за соблюдением режима прекращения огня (СЦКК). В Народной милиции полагают, что взрыв был организован украинскими военными с целью покушения на главу представительства. Мирные жители при инциденте не пострадали.

Накануне в Луганске прогремел еще один взрыв. Взрыв, предположительно, газопровода произошел в окрестностях города при обстреле со стороны позиций ВСУ.