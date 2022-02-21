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Переживший клиническую смерть Эриксен сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»

Спорт
Переживший клиническую смерть Эриксен сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»
Global Look Press  /  Piero Cruciatti

Лондон, 21 февраля. Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший клиническую смерть во время Евро-2022, отдал две голевые передачи в товарищеском матче.

Английский «Брентфорд» 21 февраля завершил вничью товарищеский матч с шотландским «Рейнджерс». Две результативные передачи в контрольной игре, завершившейся со счетом 2:2, сделал полузащитник Кристиан Эриксен. Уже 26 февраля датский футболист может провести первый матч в АПЛ. «Брентфорд» на своем стадионе сыграет с «Ньюкаслом».

Летом прошлого года Эриксен перенесен остановку сердца во время матча группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор, а миланский «Интер» разорвал с ним контракт.

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футбол спорт рейнджерс Эриксен брентфорд
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