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Парламент Ливии проведет 1 марта заседание по вынесению вотума доверия правительству Башаги

Весь мир
Парламент Ливии проведет 1 марта заседание по вынесению вотума доверия правительству Башаги
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 21 февраля. Заседание Палаты представителей Ливии по вынесению вотума доверия правительству, сформированному назначенным премьер-министром Фатхи Башагой, запланировано на 1 марта.

Об этом сообщил в понедельник депутат Джибриль Вахида итальянскому агентству Nova. По его словам члена, сессия под председательством спикера Агилы Салеха пройдет на следующей неделе в Тобруке.

Ожидается, что список состава кабмина передадут на рассмотрение парламента в четверг, 24 февраля. Еще через четыре дня Башага лично представит министров членам законодательного органа.

Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что новый глава исполнительной власти готовится представить правительство. Аппарат состоит из 27 министерских портфелей, распределенных между представителями всех трех регионов североафриканской страны.

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