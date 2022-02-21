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Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной

Шоу-бизнес
Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 февраля. Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой вновь стала темой для обсуждения в Сети из-за ее нового бойфренда Дмитрия. Однако, по словам его бывшей девушки Дарьи, мужчина просто пиарится с помощью артистки.

Еще недавно танцовщица отдыхала на Мальдивах с банщиком Сергеем Кузнецовым, а теперь катается на дорогом автомобиле с новым избранником. Поклонники удивились, с какой легкостью Волочкова меняет кавалеров. Но куда больше была шокирована Дарья, которой Дмитрий еще пару недель назад клялся в любви.

«Я не фанат хайпа, но, видимо, от него тут не уйти. Тем более, что этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И, знаете, я верила», — написала девушка в Instagram.

Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

По словам Дарьи, Дмитрий часто занимал у нее деньги. Кроме того, она по-прежнему выплачивает кредит за его телефон. Новый избранник Волочковой только производит впечатление успешного человека, но не может похвастаться большими доходами, добавила девушка.

Бывшая артистка пока не называет Дмитрия своим молодым человеком. При этом на видео в Stories они держатся за руки, а под постами Волочкова использует хэштеги про любовь и счастье.

Ранее сообщалось, что бывший муж балерины Игорь Вдовин крестил своего сына Александра от телеведущей Елены Николаевой.

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