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«Укртрансгаз» объявил об усилении охраны ПХГ из-за конфликта на Украине

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 20:54
Экономика
«Укртрансгаз» объявил об усилении охраны ПХГ из-за конфликта на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 21 февраля. «Укртрансгаз» заявил об усилении охраны подземных хранилищ газа в связи с напряженной ситуацией. Компания сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы ПГХ.

С начала отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 45% — до 10 млрд 287,4 млн кубометров, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

Осенью прошлого года уровень топлива снизился на 687,2 млн кубометров, в декабре — на 511,3 млн кубометров, а в начале текущего года уровень газа составил 378,3 млн кубометров. Исходя из этого, среднесуточный отбор с начала февраля оказался на 44,5% ниже, чем в прошлом месяце. Это связано мягкой зимой и возобновлением импорта газа в феврале.

Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что оперативные службы проработали все возможные сценарии обострения и подготовились к ним. Он также призвал население страны не поддаваться панике.

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украина газ укртрансгаз ПГХ
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