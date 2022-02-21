Дизайнер Шторм представил рендеры с возможным обликом седана «Москвич-2022»

Москва, 21 февраля. Седан «Москвич-2022» появился на фотореалистичных рендерах, которые представил дизайнер и журналист Александр Шторм.

Он признается, что надежд на возобновление производства легендарной машины советских времен мало. Однако специалисту захотелось показать плюсы этого автомобиля. По мнению дизайнера, которым он поделился с iReactor, «Москвич» был народной машиной, модель не конкурировала с премиальной «Волгой». В этой связи Шторм сравнил седан с автомобилями марки Lada.

«Стоимость нового "Москвича" в случае его реализации могла бы начинаться от одного миллиона рублей за исполнение в базовой комплектации», — добавил Шторм.

Дизайнер назвал свое произведение «Легендой», таким образом он отдал дань памяти знаковой машине СССР. Кроме того, Шторм выполнил проект с соблюдением строгих граней, характерных оригинальному «Москвичу» былых лет.

Редкая модификация «Москвича» серии 400-420 К ранее появилась в продаже на территории Северной столицы. Фургон «Москвич» 400-420 К в отличном состоянии можно было приобрести за 5,9 млн рублей.