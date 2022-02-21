Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 21:07
21:06
Общество
Эмир Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии
21:04
Политика
Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия
21:02
Политика
«Кормил почти всю Украину»: политолог Перенджиев назвал плюсы независимого Донбасса для РФ
21:02
Экономика
Инвестиционный стратег Суверов связал курс рубля с геополитической обстановкой
21:01
Весь мир
Парламент Ливии проведет 1 марта заседание по вынесению вотума доверия правительству Башаги
20:57
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК
20:57
Спорт
Переживший клиническую смерть Эриксен сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»
20:55
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной
20:54
Экономика
«Укртрансгаз» объявил об усилении охраны ПХГ из-за конфликта на Украине
20:53
Общество
Медвежата Чук и Гек идут на поправку после спасения волгоградскими охотниками
Все новости

Глава Vitol спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Экономика
Глава Vitol спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 февраля. Цены на нефть в следующие шесть-девять месяцев могут подняться выше 100 долларов за баррель на фоне восстановления спроса, заявил глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

Баланс спроса и предложения будет ухудшаться, а ежедневные объемы потребления нефти превысят допандемийные показатели уже к концу текущего года, считает эксперт. По его оценкам, мировой спрос на нефть превысит 100 млн баррелей в сутки.

«Спрос к концу текущего года будет на 1-2 млн баррелей в сутки выше уровня 2019 года. Ухудшение рыночной конъюнктуры выражается в структуре цен на нефтяные фьючерсы, при которой краткосрочные контракты торгуются дороже контрактов с поставкой в более поздние месяцы», — отметил Харди.

Рост цен на черное золото приведет к замедлению роста мировой экономики и подстегнет инфляцию, ожидают аналитики. Сейчас нефть стоит примерно в полтора раза дороже, чем год назад. Показатель в 90–100 долларов за баррель к концу февраля уже повысил инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава Vitol спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель
нефть прогноз цены на нефть рынок нефти
Комментировать