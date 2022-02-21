Глава Vitol спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Вашингтон, 21 февраля. Цены на нефть в следующие шесть-девять месяцев могут подняться выше 100 долларов за баррель на фоне восстановления спроса, заявил глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

Баланс спроса и предложения будет ухудшаться, а ежедневные объемы потребления нефти превысят допандемийные показатели уже к концу текущего года, считает эксперт. По его оценкам, мировой спрос на нефть превысит 100 млн баррелей в сутки.

«Спрос к концу текущего года будет на 1-2 млн баррелей в сутки выше уровня 2019 года. Ухудшение рыночной конъюнктуры выражается в структуре цен на нефтяные фьючерсы, при которой краткосрочные контракты торгуются дороже контрактов с поставкой в более поздние месяцы», — отметил Харди.

Рост цен на черное золото приведет к замедлению роста мировой экономики и подстегнет инфляцию, ожидают аналитики. Сейчас нефть стоит примерно в полтора раза дороже, чем год назад. Показатель в 90–100 долларов за баррель к концу февраля уже повысил инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе