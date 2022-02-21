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Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
Новостное агентство «Харьков».  / 

Президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом представил на обсуждение признание независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик. ФАН поговорил с местным жителем Луганска и узнал, что чувствуют граждане.

«Большое спасибо российским властям! Мы ждали этого почти восемь лет. Надеемся на признание ЛНР! Сердце кровью обливается каждый раз, когда «гупает» за окном. Обстрелы идут уже четвертый день, люди массово эвакуируются. Признание нашей республики спасло бы нас от нового 2014-го. Нет ничего страшнее градов и обстрелов ВСУ. Это ужасно», — заявил луганчанин Иван Б.

Ранее член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров высказался о ситуации в ДНР и ЛНР. А политолог Александр Перенджиев перечислил положительные моменты для России в случае, если суверенитет ЛНР и ДНР будет принят.

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