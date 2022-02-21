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Местный житель: ВСУ усилили обстрелы Луганска
Общество
Местный житель: ВСУ усилили обстрелы Луганска
Global Look Press  /  Alexander Rekun

Согласно предварительным данным, ВСУ усилили обстрелы в восемь раз в сравнении с прошлым месяцем. Об этом в беседе с ФАН рассказал житель Луганска Илья А.

По его словам, многие жители прифронтовых территорий отказываются от эвакуации даже несмотря на обстрелы ВСУ, мотивируя это тем, что не хотят оставлять родной дом. Эвакуируются прежде всего матери с детьми.

«Ежедневно жители Донбасса слышат обстрелы и видят зарево на горизонте от разрывов артиллерийских снарядов. За восемь лет у местных жителей выработался понимание того, как надо действовать в случае угрозы жизни. Единственным местом, которое может спасти жизни людям — подвалы домов», — заявил Илья А.

Как отметил местный житель, после признания статуса ЛНР жители городов республики ждут полного завершения конфликта, отмены военного положения и нормализации жизни.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН заявил, что многие люди не только в России ждут решения РФ о возможном признании республик Донбасса. По его словам, положительное решение создаст возможности для достижения долгожданного мира.

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