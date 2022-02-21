Политолог Абзалов рассказал, что будет в ближайшие дни на фоне ситуации в Донбассе

ФАН обратился за комментарием к политологу, ведущему эксперту Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову, который рассказал, что будет происходить в ближайшие дни вокруг самой главной темы в информационной повестке — Донбасса.

Напомним, свое решение о признании независимости ЛНР и ДНР президент России еще не объявил, сообщив, что обозначит свою позицию по этому вопросу до конца дня 21 февраля. Тем не менее эксперт уверен, что оно будет положительным.

«Дальше будет признание ЛНР и ДНР до конца дня, ночью будет санкционное воздействие – санкции будут объявлены — ориентировочно около полуночи. В среду будет 23 февраля – информационный выход, в четверг – фаза, а еще ЦБ начнет валюту закупать», — поделился своими прогнозами Дмитрий Абзалов.

Ранее на территории Луганска произошел мощный взрыв. Автомобиль сдетонировал на парковке возле представительства ЛНР в СЦКК.