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Sina: Россия поставила под удар авианосный флот НАТО за счет размещения МиГ-31 в Сирии

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 20:45
Армия
Sina: Россия поставила под удар авианосный флот НАТО за счет размещения МиГ-31 в Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Пекин, 21 февраля. Западу придется считаться с мощью ВС РФ в Средиземном море, как бы это не нервировало Пентагон. Россия перехватила инициативу в регионе, отстроив базы в Сирии. Об этом заявили эксперты китайского журнала Sina.

Минобороны РФ распорядилось о переброске истребителей МиГ-31К с арсеналом гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Сирию. По мнению экспертов Sina, они обеспечат защиту российского флота в Средиземном море на случай, если НАТО снова начнет проявлять к нему повышенный интерес. «ПолитРоссия» приводит публикацию в пересказе.

Последние учения ВМФ РФ в Средиземном море привлекли к себе пристальное внимание стран Североатлантического альянса. Те отправили на наблюдение за маневрами разведывательную авиацию и группу кораблей. Но теперь России ничего не стоит потопить любой из них при помощи «Кинжалов».

«Этот снаряд способен пробить щит противоракетной обороны ВМС США, поскольку движется на большой высоте и огромной скорости, а также обладает высокой маневренностью, что затрудняет его перехват», — отмечают эксперты.

Резюмируя все сказанное, аналитики посоветовали НАТО «принять к сведению прозрачный намек» от России. В другом китайском издании, Sohu, тем временем подчеркивают, что ВКС РФ еще и преподали американским пилотам унизительный урок, заставив их ретироваться парой маневров истребителей Су-35.

Ранее RT передал, что фрегаты Североатлантического альянса пытались вести радиоэлектронную разведку во время учений группировки ВМФ России в Средиземном море.

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россия нато sina
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