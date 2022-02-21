Эстония выступила за введение санкций против России в случае признания республик Донбасса

Таллин, 21 февраля. Дипломаты Министерства иностранных дел Эстонии призвали ввести санкции против России, если та признает ЛНР и ДНР независимыми государствами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Российские власти в понедельник примут решение о своей позиции в отношении республик Донбасса. Представители эстонского МИД отметили, что возможное признание ЛДНР станет «грубым нарушением международного права».

«ЕС должен ввести строгие санкции немедленно», — следует из заявления, опубликованного в Twitter.

Ранее о возможном признании ЛНР и ДНР высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он выступил за принятие такого решения, подчеркнув, что Москве не оставили выбора.