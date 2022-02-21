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Улицы Луганска замерли перед возможным признанием ЛНР и ДНР

Общество
Улицы Луганска замерли перед возможным признанием ЛНР и ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Луганск, 21 февраля. Возможное признание Луганской и Донецкой народных республик словно обездвижило улицы Луганска.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провел совещание с Советом безопасности. Мероприятие началось с обсуждения ситуации в Донбассе. Глава государства примет решение о возможном признании ДНР и ЛНР до наступления 22 февраля. Улицы Луганска в ожидании вероятного признания замерли, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главы ЛНР и ДНР 21 февраля выступили с обращением к Путину. Они попросили его признать независимость республик Донбасса и поблагодарили за помощь жителям региона. Позже члены Совбеза на внеочередном заседании поддержали эту позицию, объяснив необходимость данного шага.

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Луганск улицы признание
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