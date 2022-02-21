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Местный житель рассказал о накаленной обстановке в Луганске
Общество
Местный житель рассказал о накаленной обстановке в Луганске
Global Look Press  /  Alexander Rekun

Ситуация в Луганске остается накаленной. Причиной этому являются регулярные обстрелы со стороны ВСУ, которые стоят в городе Счастье (к северу от Луганска) и Станицы Луганской (к северо-востоку от Луганска). Об этом в беседе с ФАН рассказал житель Луганска Илья А.

По его словам, с момента мобилизации мужчин и эвакуации мирного населения улицы столицы ЛНР заметно опустели.

«Школы, университеты и прочие образовательные учреждения приостановили свою работу в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Другие бюджетные учреждения работают в штатном режиме. Больницы работают в усиленном режиме, готовясь принять пострадавших от военной агрессии Украины», — заявил местный житель.

Он также добавил, что на торговых базах дефицита продуктов нет, однако из-за усилившихся обстрелов многие представители торговых компаний не могут добраться до магазинов, чтобы принять заказ на точку и доставить его.

Ранее на территории Луганска произошел мощный взрыв. Автомобиль сдетонировал на парковке возле представительства ЛНР в СЦКК. В Народной милиции ЛНР заявили, что ранения получили глава местного представительства СЦКК и водитель.

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