Бывший муж Волочковой Игорь Вдовин крестил сына

Москва, 21 февраля. Экс-супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин крестил сына, появившегося на свет в браке с телеведущей Еленой Николаевой. Мальчик родился в конце декабря.

Кадрами с важного события в жизни семьи поделилась 36-летняя журналистка на своей странице в Instagram. Она опубликовала карусель снимков, на которых запечатлен процесс крещения их общего с предпринимателем малыша. Супруги назвали сына Александром.

«У нас сегодня большой день. Александр», — прокомментировала публикацию бывшая ведущая программы «Утро России».

Prt Scr instagram.com / @elenanika

Николаева сама сообщила публике о беременности. Она разместила в соцсети пост, на которой предстала с округлившимся животом. В тексте к фотографии знаменитость призналась, что они с мужем очень хотели ребенка, но не думали, что это произойдет так быстро.

Ранее стало известно, что бывшая партнерша рэпера Давида Манукяна по шоу «Танцы» Дарья Палей стала мамой. Танцовщица родила второго ребенка в браке с хореографом Сергеем Сильде. Первая дочь пары Николь появилась на свет в 2019 году.