Политолог Саймс назвал главную ошибку США в отношении Китая и России

Вашингтон, 21 февраля. Соединенные Штаты действуют крайне противоречиво на международной арене в последнее время. Официально Вашингтон объявил своим главным геополитическим «врагом» Китай, при этом, вопреки озвученной стратегии, США делают все, для усиления КНР за счет сближения с Россией. Об этом рассказал американский политолог Дмитрий Саймс.

Эксперт считает, что Китай готов к активному противостоянию с Соединенными Штатами, которые пытаются бороться за сохранение статуса мирового гегемона. При этом очевидно, что КНР все больше объединяется с РФ, причем не только в рамках конфронтации с Западом, но и ради эффективного сотрудничества в экономической, военной и других сферах.

«Пекин вполне готов бросить вызов Вашингтону, но в случае с Европой пока все иначе, он бы не хотел ухудшать отношения с ЕС. Однако если говорить об общем движении Китая, то совершенно очевидно, что это движение в сторону сближения с Россией», — заявил Дмитрий Саймс в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Политолог уверен, что именно США своими действиями все больше подталкивают Россию и Китай к объединению сил, несмотря на то, что это играет против самих же американцев.

Федеральное агентство новостей /

«Соединенные Штаты невольно способствуют осуществлению угрозы, о которой они говорят — объединению Москвы и Пекина. Конечно, и в Москве, и в Пекине говорят, что это делается не против какой-то третьей страны. Однако было бы странно, если бы общий противник, а в данном случае я имею в виду США, не был бы одним из мотивов, которые бы способствовали российско-китайскому сближению», — говорит эксперт.

Соединенные Штаты не готовы пойти на сотрудничество с Россией даже ради противостояния с Китаем. Несмотря на то, что план Вашингтона состоял в примирении с Москвой для того, чтобы уговорить ее не сближаться с Пекином, реализовать его американские власти так и не смогли.

Вероятно, сказалась привычка многолетней борьбы с РФ, а также то, что долгие десятилетия США создавали из России образ врага на Западе, и теперь исправить это будет непросто. При этом из-за оплошности Штатов, Китай и Россия смогут укрепить друг друга и будут вместе противостоять однополярному миру, который продолжают отстаивать в Белом доме.

«Я должен сказать, что тут происходит разрыв между провозглашенной американской стратегией, которая строится на том, что главным вызовом является Китай, и ни в коем случае не надо толкать РФ и КНР ближе друг к другу, и реальностью, когда на практике США не могут удержаться от того, чтобы не идти на какие-то жесткие шаги в отношении России. То ли потому, что видят в России угрозу, то ли потому, что это выгодно во внутриполитических американских раскладах», — подчеркнул американский политолог Дмитрий Саймс.

Политолог, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко ранее объяснил, как разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада.