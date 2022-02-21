«Кормил почти всю Украину»: политолог Перенджиев назвал плюсы независимого Донбасса для РФ

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в разговоре с ФАН высказался о возможном признании суверенитета ЛНР и ДНР.

По мнению политолога, российское общество понимает риски, связанные с возможным признанием РФ независимости Луганской и Донецкой народных республик, однако другой вариант приведет к более серьезным последствиям.

«Мы не можем отдать Донбасс всем этим бандеровцам. Речь идет не о том, чтобы завладеть какими-то территориями, речь идет о безопасности граждан, которые подвергаются насилию уже на протяжении восьми лет. Если Донбасс растерзают, то рисков для нашей политической устойчивости будет куда больше. Мы сильные, мы можем защитить, мы обещали эту помощь», — отметил собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Россия 1 / Александр Перенджиев

Кроме того, решение о принятии суверенитета ЛНР и ДНР положительно отразится на имидже России.

«Нас будут уважать больше, если мы возьмем под защиту эти республики. Да, понятно, что уважение будет в лице ярости, но уважают сильных и сильные решения. Я не сомневаюсь, что решение все же о принятии независимости этих республик будет принято. Здесь нельзя остановиться на середине, нужно идти дальше, защищая наших людей, четко устанавливая границы, а потом с этим продолжать работать», — отметил Перенджиев.

Федеральное агентство новостей /

Политолог также обратил внимание и на экономический потенциал территорий Донбасса. ЛНР и ДНР могут быть «хорошими союзниками».

«Это промышленный район, который когда-то кормил почти всю Украину. Мы приобретаем хороших и верных союзников. Это вызовет уважение на всем постсоветском пространстве. У нас нет другого пути», — заключил эксперт.

Тем временем продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта. Ранее уроженка Луганска поделилась переживаниями по поводу происходящей ситуации.