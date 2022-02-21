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Глава Росгвардии Золотов: снабжение Украины американским оружием в будущем аукнется России

Армия
Глава Росгвардии Золотов: снабжение Украины американским оружием в будущем аукнется России
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Москва, 21 февраля. Соединенные Штаты продолжают накачивать оружием украинские войска, что в будущем еще может аукнуться России. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

По словам главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова, Вашингтон создает угрозу безопасности РФ, продолжая пополнять оружейные резервы Вооруженных сил Украины.

«То, что они накачивают их (украинцев — Прим. ред.) оружием, то, что пытаются создать ядерный арсенал, нам когда-то в будущем это аукнется», — подчеркнул глава Росгвардии на заседании Совета безопасности РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках совещания Совета безопасности РФ заявил, что американских ПТРК Javelin на Украине больше, чем в некоторых странах НАТО.

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