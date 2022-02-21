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Количество людей превысило возможности состава: советник главы ДНР рассказал об эвакуации жителей
Политика
Количество людей превысило возможности состава: советник главы ДНР рассказал об эвакуации жителей
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Советник Главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал об эвакуации жителей Донбасса. По его словам, предвестником всеобщих сборов стал обстрел боеприпасами, взрывы которых продолжительное время не наблюдались на территории республик.

«Давно не было применения 120-х минометов, 122 калибра давно тоже не было. И такого массированного обстрела, который был с 17 на 18, и такой интенсивности работы диверсионных групп не было», —  рассказал Кимаковский.

«Количество людей превысило возможности состава»: советник главы ДНР об эвакуации
Народные новости / Андрей Тюнников

Если бы один из снарядов попал в промышленное предприятие «Стирол», что находится в Горловке, то техногенной катастрофы нельзя было бы избежать. Кимаковский предположил, что жертвами трагедии могли стать сотни человек.

«Был поезд. Штатно в первый день эвакуации его рассчитывали на определенное количество людей. Но люди настолько напуганы в Горловке, которая постоянно обстреливается, что их количество превысило те возможности, которые давал один состав. Подошел второй состав из Дебальцево. Туда посадили людей. И тут же возле возле Горловского железнодорожного вокзала стояли автобусы», — добавил советник главы ДНР.

«Количество людей превысило возможности состава»: советник главы ДНР об эвакуации
Народные новости / Дмитрий Астрахань

По словам Игоря Кимаковского, несмотря на небывалый наплыв эвакуируемых пассажиров, каждого человека снабдили пакетом с провизией и гигиеническим набором. Также он рассказал, что общался с теми, кто решил покинуть свой дом после обстрела в ночь на 18 февраля. По словам местных, из-за разрыва снарядов «подпрыгивала» мебель.

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