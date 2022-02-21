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Гол экс-форварда «Зенита» Халка принес «Атлетико Минейро» победу в Суперкубке Бразилии

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 20:31
Спорт
Гол экс-форварда «Зенита» Халка принес «Атлетико Минейро» победу в Суперкубке Бразилии
vk.com  /  ФК Зенит

Бразилиа, 21 февраля. Бывший нападающий «Зенита» Халк стал автором победного гола в матче за Суперкубок Бразилии по футболу.

«Атлетико Минейро» 21 февраля впервые в истории стал обладателем Суперкубка Бразилии. В матче за трофей команда из Белу-Оризонти переиграла «Фламенго». Основное время игры закончилось со счетом 2:2. Автором второго мяча «Атлетико Минейро» стал бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк. В серии пенальти, завершившейся со счетом 8:7, бразильский форвард реализовал два одиннадцатиметровых удара, один из которых оказался победным.

Примечательно, что ранее «Атлетико Минейро» с Халком выиграл чемпионат и Кубок страны. Бразильский нападающий выступает за своей нынешний клуб с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда, выигрывавшего с «Зенитом» чемпионат, Кубок и Суперкубок России, в 2,5 миллиона евро.

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Халк футбол атлетико минейро суперкубок бразилии
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