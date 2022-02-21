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Владимир Путин выступит с видеообращением к гражданам России

Политика
Владимир Путин выступит с видеообращением к гражданам России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин сегодня выступит с видеообращением к российским гражданам по ситуации в Донбассе, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Российский лидер, выступая на заседании Совбеза РФ, отметил, что решение о признании независимости ЛДНР будет принято 21 февраля. В течение нескольких часов президент слушал доклады высокопоставленных чиновников по этому вопросу.

Лидеры ДНР и ЛНР ранее обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании республики. Они также поблагодарили Москву за всестороннюю помощь, оказанную жителям Донбасса.

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