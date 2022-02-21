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Кадры с покидающими Луганск беженцами попали в Сеть

Общество
Кадры с покидающими Луганск беженцами попали в Сеть
Федеральное агентство новостей

Луганск, 21 февраля. Видео, снятое на автовокзале Луганска, появилось в Сети. На роликах запечатлено, как граждане Луганской Народной Республики ждут автобусов для эвакуации.

На ролике также можно увидеть представителей общественного движения «Мир Луганщине», которые, вероятно, занимаются составлением списков для выезда граждан в Россию. На оказавшихся в распоряжении Федерального агентства новостей кадрах запечатлены в основном женщины и дети. На мужчин в возрасте от 18 до 55 лет эвакуация не распространяется.

Власти Луганской Народной Республики 18 февраля объявили о необходимости покинуть территорию женщинам с детьми и пожилым людям. Эвакуация обусловлена обострившейся в регионе ситуацией. Горожан размещают в российских регионах. Беженцам предоставляют места для ночлега, питание, а также медицинскую помощь. При необходимости с приезжими работают психологи.

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беженцы Луганск ЛНР
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