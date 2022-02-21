Координатор проекта «Дружина» Общественного движения «Мир Луганщине» Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Голубович в разговоре с ФАН прокомментировал, как проходит срочная эвакуация жителей Луганска и Донецка из-за обострения конфликта на границах Донбасса.

«Эвакуация из-за напряжения на линии соприкосновения. Продолжаются массивные обстрелы городов и районов Луганской и Донецкой республик. Главы республик объявили об эвакуации населения. Это сейчас как никогда важно. Далеко ходить не надо — мы вчера были в прифронтовых районах, и там происходят по-настоящему страшные вещи. Снаряды ложатся прям на улицах, люди пугаются. И сейчас только решением эвакуировать мирное население — а именно женщин, детей и стариков, возможно как-то стабилизировать ситуацию», — рассказал жестокую правду Голубович.

Народные новости / Андрей Тюнников

Масштабная мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет продолжается. Все люди выходят на передовую: откликнувшиеся добровольцы уже сейчас находятся в эпицентре военных столкновений.

Тем временем российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.