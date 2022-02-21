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Лавров в разговоре с Бербок указал на ответственность Киева за обострение ситуации в ЛДНР

Политика
Лавров в разговоре с Бербок указал на ответственность Киева за обострение ситуации в ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы Лавров заявил, что ответственность за обострение обстановки в Донбассе несет Киев.

«Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в ходе заседания Совета безопасности РФ Лавров высказался о безальтернативности признания независимого статуса ДНР и ЛНР. Это единственный возможный способ для урегулирования ситуации в регионе, пояснил он.

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Все новости / Политика / Лавров в разговоре с Бербок указал на ответственность Киева за обострение ситуации в ЛДНР
украина россия донбасс лавров германия лднр Бербок
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