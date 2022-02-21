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Это мощнейший сигнал русским: эксперт Казаков о заседании Совбеза РФ

Политика
Это мощнейший сигнал русским: эксперт Казаков о заседании Совбеза РФ
Федеральное агентство новостей  / 

21 февраля президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором он заслушал членов Совета по вопросу признания ЛНР и ДНР. Все без исключения попросили главу государства принять это непростое решение, на что глава государства сообщил, что оно будет принято сегодня.

За комментарием корреспондент ФАН обратился к бывшему советнику первого главы ДНР Александра ЗахарченкоАлександру Казакову.

«Решение пока принято на 99,9%. Я вполне могу предположить альтернативный вариант решения президента. Он может сказать да, но не сейчас», — предположил Казаков.

Эксперт говорит, что, исходя из того мифа (он его так называет, потому что лично не присутствовал), когда Путин в 2014 году на Совбезе ставил вопрос о Крыме — практически все члены Совбеза сказали «нет», а он один сказал «да» и Крым стал нашим. За эти годы Россия прошла большую дистанцию. 

«Еще один важный момент. Когда вы видели заседание Совета безопасности в прямом эфире? Никогда. Для чего это делалось? Это мощнейший сигнал для всех граждан России – поэтому был прямой эфир и везде сейчас разбрасываются фрагменты выступлений всех членов Совбеза. Это не только внешнеполитическое, это и внутриполитическое решение», — уверен Казаков.

Он особо отменил позицию главы российского МВД в этом вопросе. Владимир Колокольцев единственный на заседании сказал о том, что необходимо признать независимость Луганской и Донецкой областей — именно их исторических границ. 

«Референдум проходил на всех территориях этих двух областей и именно больше половины территории областей были потеряны в результате украинской оккупации», — говорит Казаков.

Еще он считает справедливым попросить «украинских вояк» отодвинуться от границ во избежание потерь, и чтобы они сделали это самостоятельно. Это, по его мнению, было бы более адекватно даже с экономической точки зрения, потому что Донбасс — это единый экономический организм.

«Все промышленные, производственные цепочки были разорваны, но они есть и их очень легко восстановить и тогда Донбасс будет не дотационным, а будет регионом-донором. Но уже сейчас ДНР и ЛНР – если снять с них эти ограничения непризнанности — они сейчас 100% в минимальные сроки выйдут на самоокупаемость и еще пользу государству российскому принесут», заключил Александр Казаков.

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