Производители сахара в России зафиксировали отпускные цены до конца июля

Москва, 21 февраля. Российские агрохолдинги зафиксировали отпускные цены на сахар до конца июля, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, уточнив, что меры приняты в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отпускные цены для продажи продукции в розницу зафиксировали 20 агрохолдингов, на долю которых приходится 93% производимого в России сахара. Принятые меры обеспечат стабильную ситуацию на рынке сахара, который является социально значимым продуктом.

«Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 года включительно», — отметили в ведомстве.

В 2022 году будет посеяно больше сахарной свеклы и сформированы запасы сахара для стабилизации цен. В начале февраля антимонопольная служба посоветовала производителям сдержать повышение цен. Также в ФАС призвали производителей внести в торговую политику сведения о стоимости и порядке работы с дистрибьюторами.