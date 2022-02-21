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Производители сахара в России зафиксировали отпускные цены до конца июля

Экономика
Производители сахара в России зафиксировали отпускные цены до конца июля
pxhere.com/

Москва, 21 февраля. Российские агрохолдинги зафиксировали отпускные цены на сахар до конца июля, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, уточнив, что меры приняты в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отпускные цены для продажи продукции в розницу зафиксировали 20 агрохолдингов, на долю которых приходится 93% производимого в России сахара. Принятые меры обеспечат стабильную ситуацию на рынке сахара, который является социально значимым продуктом.

«Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 года включительно», — отметили в ведомстве.

В 2022 году будет посеяно больше сахарной свеклы и сформированы запасы сахара для стабилизации цен. В начале февраля антимонопольная служба посоветовала производителям сдержать повышение цен. Также в ФАС призвали производителей внести в торговую политику сведения о стоимости и порядке работы с дистрибьюторами.

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Все новости / Экономика / Производители сахара в России зафиксировали отпускные цены до конца июля
минсельхоз сахар агрохолдинги стабилизация цен рынок сахара
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