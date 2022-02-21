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Астролог Павел Глоба пообещал пяти знакам зодиака наступление светлой полосы в марте

Общество
Астролог Павел Глоба пообещал пяти знакам зодиака наступление светлой полосы в марте
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 21 февраля. Представителей пяти знаков зодиака ждут приятные перемены в грядущем марте. Об этом сообщил известный астролог Павел Глоба.

Овны добьются успеха на работе и уважения со стороны начальства. Следующий месяц станет для них определяющим, именно в это время у представителей знака появится возможность укрепить свою репутацию и сделать внушительный вклад в будущее.

Тельцам тоже улыбнется удача, перед ними откроются разные двери. Они смогут найти дополнительные источники заработка и преумножат уровень своего дохода. Некоторые вовсе решатся сменить место работы, что приведет к большим финансовым успехам.

Павел Глоба поспешил предупредить Раков о неоднозначности событий, которые будут происходить с ними в марте. На первый взгляд они могут показаться негативными, однако в будущем их тональность изменится. А в личной жизни представителей этого знака зодиака ждет приятный романтический период.

Астролог Павел Глоба пообещал пяти знакам зодиака наступление светлой полосы в марте
pixabay.com /

Весам март подарит «общение» с музой. Люди, рожденные в период с 24 сентября по 23 октября, будут ощущать острую потребность в творчестве. Это стремление добавит креатива в работу и принесет большую радость.

Рыбы в предстоящем месяце смогут заняться самореализацией. На работе им, например, могут предложить выполнить креативный проект. У представителей этого знака зодиака также появится возможность монетизировать свое хобби. Добиться желаемого им поможет правильное распределение сил.

Павел Глоба ранее посоветовал россиянам не ждать начала вооруженных действий в 2022 году. Соответствующий прогноз астролог сделал на основании положения небесных светил.

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