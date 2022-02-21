«Диваны подпрыгивали»: спецкор Кимаковский рассказал об обстреле 18 февраля в Донецке

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале поделился своими впечатлениями от пребывания на Донбассе. По его словам, такого обстрела, который всполошил всю республику в ночь на 19 февраля и стал решающим фактором в принятии решения об эвакуации нескольких районов, местные жители раньше не наблюдали.

«Я это не просто видел, но и прочувствовал на руках немножко. Я слышал много фейков по этому поводу. Решение действительно принималось с колен после обстрела в ночь с 17 по 18 февраля этого года. Грохотала вся линия разграничения. Когда я был в Дебальцево 18 числа, жители мне конкретно рассказывали: на улицах, которые со стороны Светлодарской дуги, диваны подпрыгивали», — рассказал Кимаковский.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

За заревом от разрывов снарядов советник главы наблюдал в центре Донецка. Он утверждает, что на линии разграничения нависла группировка в 150 тысяч вооруженных человек.

«Последние данные разведки: их начали доукомплектовывать активно натовским вооружением, которое прибывало самолетами. Это первый момент. Специальные силы спецподразделения Украины сосредоточены прямо над Пецком. Это район аэропорта», — добавил Кимаковский.