Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук снял короткометражку на iPhone 13 Pro

, 21 февраля. Известный южнокорейский режиссер и продюсер Пак Чхан Ук полностью снял свой новый короткометражный фильм «Жизнь — это всего лишь сон» на камеру разработки компании Apple — смартфона iPhone 13 Pro.

Новое творение создателя культового боевика «Олдбой» длится немногим более 20 минут. Сюжет короткометражки сочетает в себе фэнтезийное повествование о боевых искусствах, романтику и черный юмор. Снятая на смартфон работа постановщика уже используется американским IT-гигантом как реклама iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Видео появилось на YouTube.

Примечательно, что Пак Чхан Ук снимал на устройства Apple еще десять лет назад. Так, созданная с помощью iPhone 4 короткометражка «Ночная рыбалка» принесла режиссеру награду на 61-м Берлинском кинофестивале.

Ранее стало известно о планах Apple обновить линейку своих компьютеров Mac. Концерт намерен представить новинки уже в текущем году.