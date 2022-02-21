Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 21:05
21:04
Политика
Аналитик Юшков оценил перспективы Украины по созданию нового ядерного оружия
21:02
Политика
«Кормил почти всю Украину»: политолог Перенджиев назвал плюсы независимого Донбасса для РФ
21:02
Экономика
Инвестиционный стратег Суверов связал курс рубля с геополитической обстановкой
21:01
Весь мир
Парламент Ливии проведет 1 марта заседание по вынесению вотума доверия правительству Башаги
20:57
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК
20:57
Спорт
Переживший клиническую смерть Эриксен сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»
20:55
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной
20:54
Экономика
«Укртрансгаз» объявил об усилении охраны ПХГ из-за конфликта на Украине
20:53
Общество
Медвежата Чук и Гек идут на поправку после спасения волгоградскими охотниками
20:53
Общество
Местный житель рассказал о накаленной обстановке в Луганске
Все новости

Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук снял короткометражку на iPhone 13 Pro

Общество
Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук снял короткометражку на iPhone 13 Pro
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Шелягина

, 21 февраля. Известный южнокорейский режиссер и продюсер Пак Чхан Ук полностью снял свой новый короткометражный фильм «Жизнь — это всего лишь сон» на камеру разработки компании Apple — смартфона iPhone 13 Pro.

Новое творение создателя культового боевика «Олдбой» длится немногим более 20 минут. Сюжет короткометражки сочетает в себе фэнтезийное повествование о боевых искусствах, романтику и черный юмор. Снятая на смартфон работа постановщика уже используется американским IT-гигантом как реклама iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Видео появилось на YouTube.

Примечательно, что Пак Чхан Ук снимал на устройства Apple еще десять лет назад. Так, созданная с помощью iPhone 4 короткометражка «Ночная рыбалка» принесла режиссеру награду на 61-м Берлинском кинофестивале.

Ранее стало известно о планах Apple обновить линейку своих компьютеров Mac. Концерт намерен представить новинки уже в текущем году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук снял короткометражку на iPhone 13 Pro
iphone фильм смартфон
Комментировать