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Журналист Кот: Бедный народ Украины не может принять власть в Киеве
Политика
Журналист Кот: Бедный народ Украины не может принять власть в Киеве
Федеральное агентство новостей  /  Кристина Кошкина

Основная масса жителей Украины живет в нищете, не видит просвета и критически относится к власти в Киеве. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Ранее сообщалось о том, что по итогам заседания Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что решение о возможном признании республик Донбасса будет принято 21 февраля.

«Мы видим, как руками Запада разрушается государственность Украины, ее экономика, все ее социальные институты, промышленность. Это катастрофа: отток капитала, бегающие по улицам радикалы. Киев не справляется с управлением такой территорией и народными массами. Внутри Украины огромные протестные настроения. Люди не любят свою власть, прозападных политиков. Есть маленькая часть маргиналов, которые завязаны по шею в крови, выступал на Майдане, поддерживал его, пытался стать основным выгодобреобретателем, но основная масса людей живет в нищете, откровенно бедствует, а главное — не видит просвета», — высказал свое мнение журналист.

Журналист Кот: Нищий народ Украины ненавидит власть в Киеве
Фото из личного архива Юрия Кота /

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН заявил, что многие люди не только в России ждут решения РФ о возможном признании республик Донбасса. По его словам, положительное решение создаст возможности для достижения долгожданного мира.

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