Украинский общественный деятель Евгений Губарев в разговоре с ФАН оценил прогноз о возможном признании президентом России республик Донбасса. Собеседник поблагодарил Российскую Федерацию за активную помощь и проявленное сочувствие в непростой для ЛНР и ДНР ситуации.

«На протяжении последних пяти дней идут очень долгие массовые обстрелы. В связи с этим мы и принимали решение. Медлить было нельзя. Эвакуация — это вынужденная мера для гражданского населения. Прежде всего для женщин и стариков. Люди устали от украинской агрессии и того, что происходит в последние дни у нас в республике. Прежде всего на линии боевого соприкосновения с Украиной», — говорит общественник.

По словам Губарева, мужчины не участвуют в эвакуации, потому что их главная задача — защищать родную землю, за которую жители народных республик борются уже восьмой год. Эвакуация стариков, женщин и детей идет уже четвертый день, однако делать точные прогнозы по тому, сколько еще продлится вывоз граждан с территории Донбасса, пока сказать тяжело.

«Мужчины мобилизуются в пунктах призыва. Каких-то точных прогнозов по окончанию эвакуации мы не даем, потому что она продолжается по сей день. Все, кто изъявил желание эвакуироваться — они выезжают. В этом процессе оказывают участие власти РФ. Все службы, которые занимались данным вопросом, оказали содействие. В том числе МЧС и Минздрав, создавшие пункты для размещения беженцев»,— заявил Губарев.

Власти республики организовали пункты эвакуации в каждом из городов, в которые желающие приходят и записываются. Решение было принято, когда представители ВСУ начали деэскалацию конфликта и на протяжении последних двух-трех месяцев размещения большого количества вооруженных сил на линии соприкосновения. Потому что украинская сторона разместила порядка 56 тыс. вооруженных сил и военной техники, которая запрещена минскими договоренностями.

Федеральное агентство новостей /

У собеседника нет сомнения, что сейчас началась активизация непосредственно фазы боевых действий, которые мир мог наблюдать в 2014-15 годах. Нынешняя агрессия ВСУ несет более угрожающий характер. Люди переживают, жители республики устали от войны.

Тем временем срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжается из-за обострения конфликта на границах Донбасса.