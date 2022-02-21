Военкор Сладков: «Донбасс признают, я уже мало сомневаюсь в обратном»

Военный корреспондент Александр Сладков оценил возможное признание ЛНР и ДНР Россией.

Колонка Александра Сладкова

Я пишу «Донбасс», а не «ДНР и ЛНР», и в этом есть тревожная, но ожидаемая логика. ЛНР и ДНР — 30% территории всего Донбасса. Когда жители республик говорят о признании, они всегда затрагивают тему «временно оккупированных Украиной остальных донбасских территорий», — там у многих малая родина: в Мариуполе, Константиновке, Краматорске, Славянске. Люди воюют за возвращение домой.



Что будет после признания? Такой опыт есть — пример Южной Осетии и Абхазии. Это обращение вновь появившихся на карте мира стран к России за военной поддержкой. А это военные базы РФ на их территориях, это участие российских пограничников в охране госграниц с Украиной. Это легальные военные советники из России, помогающие строить новые силовые структуры ЛНР и ДНР.

Личный архив Александра Сладкова /

Но первое и самое главное — это безопасность людей. И тех, что живут на бульваре Пушкина в Донецке, и у «Хлебного места» в Луганске, и в прифронтовых Первомайске, Золотом, Зайцево, Спартаке, Минеральном, Гольме и многих других населенных пунктах. Это безопасность детей, их матерей.Говорят так: признание Россией Донбасса — это катастрофа для Украины. Почему? Это остановка войны. Что может быть благороднее и нужнее? Гробы украинских солдат перестанут приходить в Мукачево, Хмельницкий, Здолбунов, Ковель, Ровно, Черкассы, Ивано-Франковск, Луцк, Черновцы. Это разве не «свято»?Начинается новый этап взаимоотношений России и Украины. Для кого-то это похмелье, для кого-то — крах нерадивой политической карьеры, для кого-то — новые возможности. Официальные власти Киева срочно пытаются вернуть свою страну в «ядерный клуб». Стойте, так не делается. Вы навлекаете на себя большую беду. Помните пробирку с «химическим оружием» в руке американца? То был фейк, а реальные вещи потребуют быстрых и реальных действий со стороны России.

Да, и еще о безопасности ЛДНР. Вторжения наших войск не будет. Но, если на признанные нами страны будет осуществлено нападение, то вот тогда мы будем их защищать, по просьбе официальных властей. Какое же это вторжение?



В тяжелейшие, но прекраснейшие времена живем.

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