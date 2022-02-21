Болельщики организовали российским олимпийцам торжественную встречу в Шереметьево

Победители, призеры и участники XXVI Зимних Олимпийских игр прилетели в Москву из Пекина. «Золотой рейс» торжественно встретили болельщики и родственники спортсменов, а также волонтеры и представители ОКР.

«Звездный» борт со спортсменами приземлился в аэропорту Шереметьево. С трапа сошли члены хоккейной сборной, которые накануне завоевали серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках Александр Большунов.

В аэропорту наших чемпионов ждал приятный сюрприз. Их приветствовали десятки благодарных поклонников с фотографиями и баннерами народных героев. Звучали громкие овации и яркие поздравления.

Всего в XXVI Зимних Олимпийских играх приняли участие 212 российских спортсменов. Они продемонстрировали себя в 15 видах спорта. В итоге сборная Олимпийского комитета России заняла девятое место в общем медальном зачете, завоевав 32 награды в десяти видах спорта: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.