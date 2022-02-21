Минобороны Белоруссии усилит охрану границ во время учений «Союзная решимость — 2022»

Минск, 21 февраля. Белорусское оборонное ведомство сообщило о создании дополнительных воинских группировок для охраны государственной границы при проверке сил реагирования Союзного государства.

Согласно информации, в настоящее время завершился только первый этап российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Впереди военнослужащих ожидает проверка сил реагирования по другим направлениям.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва создали группировку войск, которая в случае необходимости готова дать решительный отпор любой внешней агрессии.