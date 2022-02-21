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Коротченко: уничтожение погранпункта ВС РФ бойцами ВСУ является антироссийской провокацией

Армия
Коротченко: уничтожение погранпункта ВС РФ бойцами ВСУ является антироссийской провокацией
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 21 февраля. Прилет украинского снаряда в погранпункт ВС РФ на границе с Ростовской областью может не остаться без ответа Москва. Инцидент следует рассматривать как вооруженную агрессию против России, о чем заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В понедельник выпущенный с украинской стороны снаряд неустановленного образца уничтожил пограничный пункт ВС РФ в 150 метрах от границы. Об это сообщила пресс-служба ФСБ. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что расценивать уничтожение погранпункта следует классифицировать как вооруженную агрессию, направленную против России. Однако официальную реакцию Москвы на произошедшее определит Совбез РФ на внеочередном заседании.

«Мы не знаем, какие решения будут приняты на расширенном заседании Совбеза России. Мы ждем. Но совершенно очевидно, что последние события должны быть квалифицированы как вооруженная агрессия Украины против Российской Федерации», — пригрозил киевским политикам эксперт.

Коротченко выразил уверенность в том, что Москва до последнего будет использовать дипломатические возможности и избегать вооруженного противостояния. Но нивелировать полностью украинскую угрозу можно только за счет переформатирования политической системы страны. В идеале она должна стать внеблоковым государством, но сделать это нельзя без замены руководства, которое так и норовит «поджечь фитиль третьей мировой войны».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов тем временем заявил, что Киев не причастен к инциденту в Ростовской области.

Позже российские пограничники предотвратили нарушение границы группой диверсантов ВСУ. Командование Южным военным округом отчиталось о нейтрализации пятерых нарушителей, сообщает RT.

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