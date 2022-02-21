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Ученый-селекционер Владимир Кобылянский скончался на 94-м году жизни

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 19:56
Общество
Ученый-селекционер Владимир Кобылянский скончался на 94-м году жизни
pxhere.com

Санкт-Петербург, 21 февраля. Выдающийся биолог Владимир Кобылянский ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова, где ученый работал на протяжении 50 лет.

Причина смерти не раскрывается, однако известно, что профессор скончался после продолжительной болезни. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Среди главных достижений Кобылянского — открытие гена короткостебельной ржи, что позволило создать более устойчивые к внешним условиям сорта пшеницы. Результаты его исследований приведены в 400 научных публикациях.

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смерть ученый биолог владимир кобылянский
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