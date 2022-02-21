Руководство Судана приняло меры по пресечению контрабанды золота

Хартум, 21 февраля. Переходный Суверенный совет Судана объявил о планируемом принятии мер по пресечению контрабанды и судебному преследованию участников нелегальных торговых операций. Решение вступит в силу в течение двух дней, сообщило местное издание Al Sudani.

Власти ужесточат законодательство для борьбы с незаконной транспортировкой золота, а также активируют постановления по охране границ. Все запасы драгоценного металла доставят в Банк Судана.

Нелегальный провоз грамма золота теперь грозит преступникам годовым тюремным сроком. За килограмм дадут десять лет.

Заместитель председателя Суверенного совета генерал-полковник Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) в начале февраля анонсировал план борьбы со всеми формами контрабанды. По его словам, негативное явление не дает снизить курс доллара.

Ранее глава штата Аль-Гезира объявил о начале освоения золотоносных приисков в регионе. Ряд компаний добился значительного успеха в разведке драгметалла.