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Руководство Судана приняло меры по пресечению контрабанды золота

Весь мир
Руководство Судана приняло меры по пресечению контрабанды золота
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Хартум, 21 февраля. Переходный Суверенный совет Судана объявил о планируемом принятии мер по пресечению контрабанды и судебному преследованию участников нелегальных торговых операций. Решение вступит в силу в течение двух дней, сообщило местное издание Al Sudani.

Власти ужесточат законодательство для борьбы с незаконной транспортировкой золота, а также активируют постановления по охране границ. Все запасы драгоценного металла доставят в Банк Судана.

Нелегальный провоз грамма золота теперь грозит преступникам годовым тюремным сроком. За килограмм дадут десять лет.

Заместитель председателя Суверенного совета генерал-полковник Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) в начале февраля анонсировал план борьбы со всеми формами контрабанды. По его словам, негативное явление не дает снизить курс доллара.

Ранее глава штата Аль-Гезира объявил о начале освоения золотоносных приисков в регионе. Ряд компаний добился значительного успеха в разведке драгметалла.

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Все новости / Весь мир / Руководство Судана приняло меры по пресечению контрабанды золота
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