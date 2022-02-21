Экс-участница «Дома-2» Колисниченко разводится с мужем

Москва, 21 февраля. Звезда нашумевшего телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко поделилась с поклонниками радостным событием в своей жизни. Блогер с облегчением сообщила, что разводится с супругом, дизайнером Алексеем Солодовниковым.

Знаменитость имеет более 820 тысяч подписчиков в Instagram. Она активно отвечает на их вопросы, в том числе и по поводу своей личной жизни. Так, в Stories на странице в соцсети она сообщила, что разводится с мужем. Брак просуществовал всего два года, за этот период у супругов появился ребенок, но даже он не смог спасти их отношения, сообщает Teleprogramma.pro.

Prt Scr instagram.com / @kolisnichenko_official

«Решение о разводе вынесено. Вступает в силу 22.03.2022», — написала Колисниченко белыми буквами на черном фоне.

Блогер также призналась, что допустила серьезную ошибку, веря в красивые слова Солодовникова. Она считает, что муж просто «сидел у нее на шее», притворяясь интеллигентом.

Ранее поклонники расставшейся с супругом визажиста Гоар Аветисян назвали возможную причину разлада в отношениях пары. По мнению некоторых, спутник постоянно худеющего стилиста хотел быть рядом с пышнотелой женщиной, от образа которой так старательно пыталась отдалиться сама Аветисян.