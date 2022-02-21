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Украина запросила в Совбезе ООН консультации по безопасности

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 19:49
Политика
Украина запросила в Совбезе ООН консультации по безопасности
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 21 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету Безопасности ООН с требованием провести консультации. Об этом он написал в Telegram.

Дипломат уточнил, что сделал соответствующий запрос по поручению президента Владимира Зеленского.

«Немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам по обеспечению безопасности Украины», — сказано в публикации.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер высказался о возможном признании независимости Луганской и Донецкой народных республик со стороны России. По его словам, ситуация вызвала обеспокоенность у некоторых стран.

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